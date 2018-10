Sicilia: accordo Musumeci e Fontana per l’Agenzia emergenza-urgenza

Agenpress. Migliorare i servizi di emergenza medica in Sicilia è l’obiettivo di un accordo sottoscritto dai presidenti di Sicilia e Lombardia. L’intesa intende infatti trasferire nell’Isola il modello lombardo di capacità gestionali dell’emergenza-urgenza.

“Anche in Sicilia come in Lombardia – spiega il presidente della regione Sicilia,

Nello Musumeci – nascerà l’Agenzia regionale per l’emergenza-urgenza e la Seus non sarà liquidata ma si occuperà di altro”. La Seus è la partecipata regionale che è stata riorganizzata nella direzione e che si occupa delle emergenze e delle urgenze sanitarie nell’Isola.

L’accordo è stato siglato a Palermo dal presidente della regione Lombardia, Attilio Fontana, presenti anche gli assessori alla Sanità delle due regioni, Gallera e Razza.

Sono previsti due anni di collaborazione, con la possibilità di estensione, che riguarderà sia l’ambito sanitario che quello più strettamente tecnico. Il modello per la riorganizzazione dell’emergenza-urgenza in Sicilia sarà il sistema dell’Areu lombarda.

“La collaborazione tra istituzioni – afferma Musumeci – è doverosa quando si tratta di migliorare e potenziare l’efficienza dei servizi ai cittadini, poi se si tratta di sanità la questione diventa ancora più importante in materia di emergenza sanitaria la Lombardia è leader nel Paese, per questa ragione abbiamo avviato la collaborazione con il presidente Fontana”.

“L’intesa firmata – dichiara Fontana – dimostra come il virtuosità delle Regioni possa contribuire al bene di tutto il Paese e quanto sia importante lo scambio e condivisione delle best practice. Areu è una delle nostre grandi eccellenze e sono sicuro che sarà in grado di aiutare la Sicilia nell’importante riorganizzazione del sistema di emergenza-urgenza extraospedaliera che in Lombardia ha portato a una gestione efficiente del servizio e garantito la continuita’ dell’assistenza al cittadino. Attualmente questo sistema rappresenta la migliore performance ‘costo-beneficio’ in Italia con un costo complessivo per cittadino di circa 20 euro all’anno”.