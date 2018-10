Tubercolosi. Esperto OMS: “I migranti si portano dietro l’infezione che le condizioni del viaggio fa esplodere”

Agenpress – “I migranti hanno due cose: arrivano portandosi dietro una infezione dal loro paese, hanno dei bacilli dormienti nei loro polmoni e di solito si ammalano da noi per le difficoltà del viaggio e legate dal vivere in condizioni igienico sanitarie spesso precarie.”.

Lo ha detto il Prof. Giovanni Battista Migliori, Direttore Centro di Collaborazione OMS per la Tubercolosi, riguardo il tema dei migranti e della tubercolosi, intervenuto nel corso del programma Genetica Oggi condotto da Andrea Lupoli su Radio Cusano Campus.

“Si ammalano di Tubercolosi da noi, questo perché la Tubercolosi è una malattia che risente delle condizioni socio economiche. Loro si portano dietro l’infezione che le condizioni del viaggio fa esplodere. La trasmissione tende ad avvenire negli ambienti dove vivono insieme e dove c’è affollamento. Il rischio di trasmetterlo agli Italiani è modesto. Credo che esista poca evidenza scientifica che i migranti portino molta tubercolosi e la trasmettano agli Italiani. La trasmissione avviene molto occasionalmente perché la Tubercolosi non è così contagiosa come per esempio il Morbillo. La strategia è sensibilizzare i migranti, anche attraverso i mediatori culturali, affinché se hanno dei sintomi si facciano vedere così da essere curati proprio perché la migliore prevenzione della tubercolosi è diagnosticare e trattare rapidamente i casi in modo che eliminiamo la possibilità che il bacillo giri.”