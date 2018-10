Scuola. Abolizione nel Lazio del certificato medico dopo 5 giorni di assenza

Agenpress. Passaggio epocale per il mondo della scuola, scomparirà, nel Lazio, il certificato medico dopo i 5 giorni di assenza.

Il provvedimento è contenuto nella Legge sulla all’Art. 68 “Un’ importante semplificazione che porta meno burocrazia per le famiglie e gli istituti scolastici – ha spiegato l’Assessore alla Sanità e l’Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D’Amato – Una scelta che riduce la burocrazia senza abbassare i livelli della prevenzione in una Regione come il Lazio che è leader in Italia per quanto riguarda le coperture vaccinali e che ha esteso la continuità assistenziale pediatrica anche al sabato, la domenica e nei festivi”.

L’unico caso in cui è esclusa l’abolizione del certificato scolastico riguarda i casi in cui sia richiesta la certificazione per misure di profilassi previste a livello nazionale e internazionale per esigenze di sanità pubblica.