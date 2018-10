Antonella Cortese (Criminologa): Desirèe, lunga scia di sangue da troppo tempo funesta il nostro Paese

Agenpress. Il caso della giovane 16enne Desirèe riporta ahimè l’attenzione sulla lunga scia di sangue che da troppo tempo funesta il nostro Paese e che sembra non avere fine malgrado gli sforzi e le tante iniziative che sorgono in tutta Italia per frenarne il fenomeno.

La povera ragazza è stata vittima del branco in un casolare nel quartiere di San Lorenzo a Roma.

Non parliamo di un posto sperduto quindi e questo fatto è ancora più grave perché ci dice che esistono luoghi anche non lontani da casa dove il degrado ha raggiunto livelli insostenibili.

Luoghi in balia di spacciatori, di clandestini senza fissa dimora, dove diventa difficile anche avvicinarsi. Come far fronte a tutto ciò? Una battente campagna di informazione e una bonifica di certi territori lasciati in mano ai delinquenti e infine una maggiore severità contro gli autori di simili violenze.

Così in una nota la criminologa Antonella Cortese.