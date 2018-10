Codacons incontra i vertici di Ryanair e Facebook

Agenpress. Si è svolto lo scorso 10 ottobre l’incontro richiesto al Codacons dai vertici europei di Ryanair, volto a studiare migliori forme di tutela dei passeggeri e di rapida soluzione delle numerose controversie tra la compagnia aerea e i viaggiatori in occasione di disservizi, ritardi, cancellazioni e scioperi. Nel corso dell’incontro è stato anche valutato se è conforme alla legge italiana la vendita di biglietti “gratta e vinci” a bordo degli aerei della compagnia, considerato che nel nostro paese solo lo Stato può esercitare il commercio di tali giochi.

Ieri invece il Codacons ha incontrato i vertici legali di Facebook – sempre su richiesta del colosso mondiale dei social network – in questo caso per apprestare una migliore tutela degli utenti specie contro fake news e per le recenti violazioni della privacy, realizzatesi ripetutamente e per le quali sono in corso azioni giudiziarie da parte dell’associazione dei consumatori.

In ambedue i casi le parti si sono trovate d’accordo sulla necessità di mettere al primo posto i diritti e la tutela dei consumatori-utenti e hanno posto in cantiere uno studio comune sulle misure da adottare per raggiungere tale scopo.

A giorni gli incontri proseguiranno su basi concerete e con proposte reciproche nell’esclusivo interesse dei cittadini-utenti – conclude il Codacons.