“Credito Giovani” 18mila euro ai diciottenni. Questa la proposta del Pd

Agenpress. E’ stata presentato oggi, sia alla Camera che al Senato, il progetto di legge ‘Credito Giovani’ che permettere ai neo 18enni di avere a disposizione un fondo di 18mila euro (1.000 euro per ogni anno di vita).

La proposta è stata lanciata in conferenza stampa dai due capigruppo Graziano Delrio e Andrea Marcucci assieme ad Elena Bonetti, Massimo Ungaro, Simona Malpezzi, Anna Ascani, Mauro Del Barba, Luciano Nobili, Teresa Bellanova, Andrea De Maria e Eugenio Comincini.

“La nostra proposta”, ha detto Graziano Delrio, “mette al centro i giovani, dandogli la possibilità di investire su se stessi, dandogli fiducia, dandogli non uno stipendio ma la possibilità di mettersi in gioco” per fare formazione, avviare un’attività professionale, fare impresa, iscriversi ad un corso universitario o accendere un mutuo per una casa.