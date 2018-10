Davide Bordoni (Forza Italia): Roma, degrado nella Capitale inadeguatezza sindaca Raggi

Agenpress. Ogni giorno Roma vive uno stato di continua emergenza e la gente ha oramai acquisito la percezione di una città insicura e votata al degrado. L’incidente alla Metro, in attesa di accertarne le cause, resta un grave episodio con diversi feriti di cui alcuni gravi, pare che la manutenzione fosse con cadenza mensile rispetto a quella giornaliera di qualche anno fa.

Il triste e sconvolgente caso della giovane Desirèe ha aperto gli occhi sul degrado di certe zone di Roma anche piuttosto centrali. Zone in balia di malfattori e spacciatori, zone dove nessuno si avventura per la loro pericolosità, baraccopoli ovunque come quella del Tiburtino dove fu aggredita e violentata giorni fa un’altra ragazza.

Per non parlare della spazzatura che alberga ovunque anche nei Parchi come Villa Borghese che dovrebbe essere un luogo da tutelare e valorizzare per la sua bellezza. Insomma sembra arrivata l’ora di cambiare e sembra palese l’inadeguatezza della sindaca Raggi a condurre le sorti di questa città unica in tutto , ora anche nei disastri.

Così in una nota l’On. Davide Bordoni capogruppo di Forza Italia in Campidoglio.