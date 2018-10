Di Maio: “Giustizia per Desirée Mariottini!. “La gente ha ragione a essere incazzata. E lo sono anche io”

Roma è una realtà unica nel suo genere per complessità e per stratificazione dei problemi nel corso degli anni. Ma la sua gestione è ancora quella ordinaria. I poteri del sindaco sono gli stessi del sindaco di un qualsiasi altro comune italiano, ma le sfide da affrontare sono quelle delle principali capitali europee e mondiali che hanno ben altri sistemi di amministrazione, di gestione e di governo.

Per questo è necessario intervenire al più presto con un decreto per ampliare i poteri del sindaco di Roma e dotarlo degli strumenti adatti per affrontare la capitale e i suoi problemi. Alcuni di questi sono:

1. Più fondi per la prevenzione dei reati, in particolare quelli contro le donne, e per l’assistenza sociale

2. Se c’è un immobile occupato in pieno centro, il sindaco deve poter intervenire di sua iniziativa per sgomberarlo e ripristinare la legalità

3. Se dentro sono presenti immigrati irregolari vanno riaccompagnati nelle strutture a loro dedicate o vanno avviate subito le procedure di espulsione

4. Più poteri per intervenire sulla sicurezza e l’ordine pubblico

5. Più forze di polizia

Non è possibile che ci sia sempre un motivo per lasciare tutto nell’immobilità e nell’illegalità. Anche perché poi a pagarne il conto sono sempre i più deboli, quelli che sono costretti a vivere in queste situazioni di disagio, non certo chi vive nella sua bella villa al sicuro ed è sempre pronto a criticare qualsiasi cosa facciamo per dare una vita più dignitosa e più sicura alle persone.

La legge per Roma Capitale è nel contratto di governo e come tutti gli altri punti, ci siamo impegnati a realizzare anche questo. La prossima settimana inizieranno le votazioni per il decreto sicurezza al Senato. Come governo inseriremo un emendamento per iniziare ad ampliare i poteri di Roma Capitale e del suo sindaco per iniziare da subito a governare la città come i sindaci di tutte le capitali europee ed entro fine anno completeremo gli obbiettivi fissati nel contratto di governo.