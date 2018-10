Luigi Di Maio nel 2017 diceva: “Se faccio una legge per condono a Ischia mi iscrivo al Pd”

Agenpress – Nel Dl Genova, l’ articolo, il 25, riguarda da vicino i tre comuni di Ischia interessati dal terremoto del 21 agosto 2017. Il testo proposto dal Movimento 5 Stelle ha registrato un nuovo emendamento, presentato dai due relatori Gianluca Rospi (M5s) e Flavio Di Muro (Lega), con il quale si intende “dare una risposta alle pratiche di condono entro sei mesi ma escludere i contributi della ricostruzione post terremoto a Ischia per gli edifici in cui ci sono stati aumenti di volume, per cui è stato chiesto un condono”. Al terzo comma, in particolare, si legge che “il contributo comunque non spetta per la parte relativa ed eventuali aumenti di volume oggetto al condono”.

“Cercate una mia proposta di legge di condono che riguarda Ischia o qualche altra regione: se la trovate mi iscrivo al Pd”. Era il 23 agosto 2017, ma il web non perdona. Così, il video di un comizio di Luigi Di Maio, in cui l’attuale vice premier si mostrava impermeabile all’ipotesi di una sanatoria edilizia per l’isola verde, torna attuale, ripostato sui social da Tommaso Ederoclite, presidente dell’assemblea metropolitana del Pd Napoli, non senza una didascalia evidentemente ironica: “Ti aspetto in Federazione Luigi”.

Come scrive Il Fatto Quotidiano “Per il presidente Stefano Ciani, infatti, è prevista “una sanatoria tombale secondo la quale si devono concludere i procedimenti ancora pendenti per gli immobili distrutti o danneggiati dal sisma del 2017, facendo riferimento alle sole disposizioni del primo condono, ossia la legge 47/1985 approvato dal governo Craxi. Una norma che consentirebbe di sanare edifici che perfino i due condoni approvati successivamente dai governi Berlusconi nel 1994 e 2003 vietavano, proprio perché posti in aree pericolose da un punto di vista idrogeologico e sismico, oltre che vincolate paesaggisticamente”.

L’emendamento all’articolo 25 “è un imbroglio – afferma Ciafani – perché aggiunge un passaggio, il nulla osta paesaggistico, già previsto nella normativa del 1985, e conferma i contributi pubblici per gli edifici abusivi, escludendoli solo per gli aumenti di cubatura”. La richiesta di Legambiente, dunque, rivolta a Di Maio e M5s, è di cancellare quella che viene definita una norma “salva abusi”, perché “se per la Lega non è una novità, considerato che ne ha già approvati due nelle scorse legislature”, per i 5 stelle “lo sarebbe””.