Manovra. Dombrovskis. Non si può curare il problema del debito con più debito

Agenpress – “Le imprese italiane devono potersi finanziare a costi ragionevoli per crescere e creare posti di lavoro, e i consumatori italiani devono poter accedere a prestiti e mutui sostenibili. Invece con la strategia perseguita dal governo vediamo già ora che l’Italia per il debito paga in interessi l’1-1,5% in più rispetto a un anno fa”.

Così il vice presidente della Commissione europea, Valdis Dombrovskis, in un’intervista ad Avvenire.

“Le raccomandazioni di luglio sono chiare e chiedono all’Italia per il 2019 uno sforzo strutturale dello 0,6% del Pil. Invece il governo prevede un peggioramento dello 0,8%-0,9%, dunque una deviazione di circa l’1,5% rispetto alle raccomandazioni. Per essere ampiamente in osservanza il governo non può deviare più dello 0,5%”.

“Le nostre richieste sono nell’interesse stesso dell’Italia e del popolo italiano. Non si può curare il problema del debito con più debito. Questa manovra frena la crescita. Chiediamo almeno un minimo aggiustamento strutturale”.

“Questo si riflette nei costi finanziari per l’economia reale, con un impatto negativo su crescita e occupazione e sulla fiducia, il che a sua volta impatta su investimenti e consumi”. “A maggio abbiamo già preso una decisione di non aprire una procedura relativa al debito basata sul fatto che l’Italia era globalmente ottemperante con il Patto di Stabilità. Ma il piano attuale mostra che non è più così, e dunque dobbiamo riconsiderare la questione”.