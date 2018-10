Manovra: Napoli (FI), si prende gioco degli italiani

Agenpress. “Che la bocciatura del Def fosse nell’aria, non era certo un mistero. E non poteva essere altrimenti per una manovra che avrà dei risultati catastrofici su tutti i risparmi delle famiglie, sui valori di Borsa e sui valori dei titoli del nostro debito pubblico, mettendo a rischio lo sviluppo economico del nostro Paese.

E’ una manovra che si prende gioco degli italiani. Una manovra per le elezioni non per il futuro dell’Italia . Cio’ che preoccupa é l’atteggiamento irriverente del governo che invece di ammettere l’errore dichiara di non aver intenzione di cambiare rotta sulle misure proposte. Il governo metta da parte l’inutile orgoglio e si fermi prima che sia troppo tardi”.

Lo scrive il deputato di Forza Italia, membro del direttivo, Osvaldo Napoli.