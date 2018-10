Metro Roma. Procura indaga per disastro colposo. Testimoni. Scala mobile traballava da giorni

Agenpress – La scala mobile che ha ceduto “traballava da giorni”, ha denunciato un avvocato che utilizza la metropolitana ogni giorno salendo alla fermata Repubblica. La conferma arriva anche da altri testimoni. Non sembra essere d’accordo il sindaco Virginia Raggi, secondo cui invece i tifosi sarebbero stati visti “ballare e saltare sulla scala mobile. Siamo qui per capire, c’è un’inchiesta che accerterà come sono andate le cose. Chiaramente non sono scesa giù, è arrivata la Procura e ci sono gli inquirenti che stabiliranno le cause”.

Intanto la Procura di Roma ipotizza anche il reato di disastro colposo. I pm, coordinati dal procuratore Giuseppe Pignatone, procedono inoltre per il reato di lesioni colpose. Non si esclude che a breve gli inquirenti, che hanno ricevuto le prime informative dalle forze dell’ordine, possano disporre una consulenza tecnica al fine di ricostruire la dinamica dei fatti.

Per i sindacati dell’azienda “quella scala mobile, una volta avvenuto il cedimento, non si è comportata come avrebbe dovuto: non c’è stato il blocco automatico dell’impianto, che dovrebbe scattare in situazioni simili, con la conseguenza che i passeggeri della metro si sono trovati lanciati in discesa a folle velocità, è stato il commento dell’Unione sindacale di base – Tpl Roma che ha parlato di “una politica dello struzzo che ha effetti devastanti tanto su gomma quanto su rotaia”.

“Effetto della dissennata esternalizzazione, degli appalti, della dispersione di un patrimonio di conoscenze una volta tutto interno all’azienda, che come unico risultato ha fatto lievitare il numero degli incidenti, dei mezzi andati a fuoco, dei blocchi del servizio, dei cedimenti e dei crolli come quello di martedì sera”, ha sottolineato l’Usb, invocando la “re-internalizzazione dei servizi di manutenzione di Atac”, che a sua volta ha fatto sapere che “sta svolgendo sin dalla serata di ieri tutti gli accertamenti necessari ad individuare le cause del grave incidente”. «

“Sulla scala mobile in questione – ha spiegato l’azienda in una nota – sono stati effettuati regolarmente gli interventi di manutenzione e le verifiche e prove dei dispositivi di sicurezza secondo quanto previsto dal piano di manutenzione e dalla normativa. Ogni altra valutazione rimane demandata agli esiti delle indagini in corso”.