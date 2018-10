Part time e precari di Poste Italiane. Comitato di lavoratori Siciliani incontra al M.E.F. il Sottosegretario Villarosa

Fare luce sulla vicenda dei postali siciliani. Aperta interlocuzione con l’azienda per una risoluzione definitiva della vicenda

Agenpress. Si è svolto questa mattina al Ministero dell’Economia e delle Finanze, l’incontro tra il Sottosegretario On. Alessio Villarosa, alcuni dirigenti del Ministero ed una rappresentanza del comitato Full Time subito per i lavoratori postali siciliani.

I lavoratori hanno presentato al Sottosegretario un articolato dossier sulla vicenda siciliana. Un incontro durato circa due ore durante il quale sono state approfondite tutte le tematiche riguardanti i lavoratori postali siciliani, ottenendo dal Sottosegretario impegni precisi.

“Siamo soddisfatti dell’esito dell’incontro di oggi. Un confronto franco, serio e costruttivo che è servito a fare luce su numerosi aspetti che interessano i lavoratori part time e precari di Poste Italiane. Il sottosegretario ha assunto, anche a nome del governo, precisi impegni e presto avvierà le necessarie procedure nei confronti dell’azienda per approfondire la tematica e ricercare soluzioni efficaci” questo quanto si legge in una nota diffusa dai lavoratori presenti all’incontro.

La delegazione del comitato e il sottosegretario al termine dell’incontro hanno convenuto di procedere inizialmente attraverso la richiesta di informazioni e dati ufficiali all’azienda così da fotografare per bene la situazione attuale. Allo stesso tempo dal MEF partiranno alcune precise richieste e proposte di intervento al fine di rimodulare, sin da subito e per l’anno in corso, i numeri delle conversioni e delle stabilizzazioni previste nell’accordo sulle politiche attive del lavoro sottoscritto il 13 giugno scorso. Da qui prenderà il via anche un percorso di confronto con l’azienda per far sì che dal 2019 i numeri siano sensibilmente diversi, così da poter risolvere definitivamente ed in breve tempo questa annosa e sentita problematica.

Nel pomeriggio i lavoratori postali incontreranno una delegazione di parlamentari di Fratelli d’Italia.