Roma, Maullu (FI): “Ormai è come Bombay, degrado senza fine”

Agenpress. “Da quando è amministrata dalla grillina Raggi, la città di Roma è precipitata in un degrado senza fine, trasformandosi nella versione europea di Bombay.

Basti pensare a ciò che è accaduto nella serata di martedì, quando una scala mobile della metropolitana è crollata improvvisamente, rischiando di ferire decine di persone. Per una capitale europea, si tratta di scene odiose e del tutto inaccettabili.

Anziché avanzare proposte assurde, come quella relativa ai corsi per i cittadini di etnia rom, il sindaco Raggi avrebbe dovuto concentrarsi sugli aspetti più problematici della quotidianità romana, come la manutenzione delle scale mobili. I grillini, ad ogni latitudine, non si smentiscono mai”.