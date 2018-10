Roma. Rachele Mussolini. Crollo scala mobile ennesima riprova incapacità a cinque stelle

Agenpress – “Sono vicina a quanti sono stati involontari protagonisti nello spaventoso incidente della scala mobile della fermata metro di Repubblica. Mi auguro che le inchieste facciano luce al più presto su quanto accaduto affinché non si rischi più una tragedia come quella di ieri sera”.

Così Rachele Mussolini, Consigliere Capitolino della Lista Civica “Con Giorgia”.

“Ritengo, tuttavia, che non sia più possibile accettare l’inefficienza devastante di questa Amministrazione a 5 Stelle. Grillo, il comico politico, e la Raggi, sua ancella, mentono spudoratamente affermando le proprie qualità e la bontà dei governi pentastellati. A Roma la gente muore o rischia di morire e Grillo si vanta della sua comicità che gli permetterebbe di dire qualsiasi cosa, fino alle offese. Allora iniziamo anche noi a dare del Pinocchio ai due mentitori di professione a 5 Stelle”.

“Si muore per mancanza di sicurezza, ci si ammala per il dramma ambientale incontrollato, si rischia la vita ogni giorno sui mezzi pubblici, si cade e ci si infortuna sulle buche, cadono alberi, crollano strade. La città è devastata e il Sindaco pensa a investire 100 milioni per fare la funivia, mentre Grillo detta legge sulle regalie elettorali invece di investire sul risanamento del territorio. Il crollo della scala mobile alla fermata Metro Repubblica è e deve essere il punto di non ritorno per questa squallida, ipocrita e incompetente amministrazione che farebbe bene a dimettersi oggi stesso”, prosegue Rachele Mussolini.

“La mancanza atavica di capacità della Raggi e della sua Giunta rende Roma tremendamente insicura e pericolosa. Mettiamo la Raggi e Grillo su un missile e spediamoli sulla luna a predicare nel nulla, magari riuscirebbero a non fare danni”, conclude Rachele Mussolini, Consigliere Capitolino Lista Civica “Con Giorgia”.