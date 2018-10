Ue. Divieto della plastica usa e getta entro il 2021. Posate, bastoncini cotonati, piatti, cannucce

Agenpress – L’Aula di Strasburgo ha approvato il divieto, entro il 2021, del consumo nell’Unione europea di prodotti come posate, bastoncini cotonati, piatti, cannucce, miscelatori per bevande e bastoncini per palloncini, che costituiscono il 70% dei rifiuti marini. L’Europarlamento avvierà i negoziati con il Consiglio non appena i ministri Ue avranno stabilito la propria posizione comune.

La relazione è stata approvata con 571 voti favorevoli, 53 voti contrari e 34 astensioni. Secondo uno studio condotto in Russia, Giappone e in diversi Stati europei, le microplastiche sono ormai entrate anche nella catena alimentare umana.

Le microparticelle più comuni (di dimensioni che vanno da da uno a cinque volte lo spessore di un capello) sono il polipropilene – che si trova ad esempio nei tappi delle bottiglie – e il polietilene, presente nelle buste di plastica ma anche nelle fibre tessili.

Secondo la posizione dell’Europarlamento, gli Stati membri dovranno ridurre il consumo dei prodotti in plastica per i quali non esistono alternative del25% entro il 2025, come scatole monouso per hamburger e panini o contenitori alimentari per frutta e verdura, dessert o gelati.

Altre materie plastiche, come le bottiglie per bevande, dovranno essere raccolte separatamente e riciclate al 90% entro il 2025. Gli Stati membri dovrebbero elaborare inoltre piani nazionali per incoraggiare l’uso di prodotti adatti a uso multiplo, nonché il riutilizzo e il riciclo.

Gli eurodeputati hanno convenuto che le misure di riduzione dovrebbero riguardare anche i rifiuti da tabacco, in particolare i filtri per sigarette che contengono plastica. La mole di tali rifiuti dovrebbe essere ridotta del 50% entro il 2025 e dell’80% entro il 2030. Secondo l’Europarlamento, un mozzicone di sigaretta può inquinare tra i 500 e i 1000 litri d’acqua e, se gettato in strada, può richiedere fino a dodici anni per disintegrarsi.