Commercio. Istat, lavoratori domenicali sono il 54,4%. Unc: una ragione per non chiuderli

Agenpress – Secondo l’Istat, nel 2016 più della metà dei lavoratori del commercio (il 54,4%, circa 733.139) ha lavorato almeno una domenica.

“Una ragione in più per non chiudere i negozi di domenica. E’ evidente, infatti, che ci sarebbero pesanti ricadute occupazionali, oltre che retribuzioni più basse, visto che il dipendente deve avere almeno il 30% di stipendio in più quando lavora nei giorni festivi” afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori.

“Inoltre, questi dati Istat attestano che nel commercio è normale che si lavori la domenica, oserei di dire la regola. Non si capisce perché, quindi, si faccia questa crociata anacronistica solo per i negozi e non anche per gli alberghi o i ristoranti, che rappresentano il settore record per la presenza di lavoratori nei giorni festivi” conclude Dona