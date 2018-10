Dal 27 ottobre al 4 novembre lo stand dell’Agenzia delle Entrate alla Fiera di Roma

Agenpress. Dal 27 ottobre al 4 novembre, presso la Fiera di Roma, l’Agenzia delle Entrate sarà presente a MoaCasa, la mostra di arredo e design che accoglie ogni anno circa 100mila visitatori e che quest’anno giunge alla sua 44^ edizione.

Lo stand dell’Agenzia – La Direzione regionale del Lazio sarà a MoaCasa con un proprio stand per fornire ai visitatori della mostra informazioni e assistenza sulle detrazioni fiscali legate agli interventi di ristrutturazione edilizia e risparmio energetico, sul bonus mobili e sul bonus per le aree verdi. Ma non solo: presso lo stand sarà possibile chiedere anche il codice pin per accedere ai servizi telematici dell’Agenzia che permettono di adempiere agli obblighi fiscali comodamente da casa. Con il pin è possibile, per esempio, consultare e inviare la propria dichiarazione dei redditi precompilata, pagare imposte, tasse e contributi, registrare i contratti di locazione, accedere al Cassetto fiscale, consultare i dati catastali del proprio immobile, comunicare le coordinate del proprio conto bancario o postale per l’accredito dei rimborsi, e così via.

Presso lo stand sarà inoltre possibile chiedere il duplicato della tessera sanitaria, effettuare visure catastali e ricevere informazioni in materia catastale.

Dopo l’appuntamento primaverile di “Casa Idea”, dunque, un’altra occasione di incontro con il Fisco per i visitatori della fiera.