Desirée. Fermati due senegalesi e un nigeriano. Mix di droghe per renderla incosciente e stuprarla

Agenpress – Desirée Mariottini è stata drogata e poi abusata sessualmente quando era in uno stato di incoscienza. A confermarlo sono le indagini condotte dal personale della Squadra mobile di Roma e dal commissariato San Lorenzo. Gli investigatori, dopo una lunga notte di interrogatori e audizioni, hanno fermato prima due uomini. Mamadou Gara, 26 anni aveva un permesso di soggiorno per richiesta d’asilo scaduto ed era stato espulso con provvedimento del prefetto di Roma il 30 ottobre 2017. Si era reso irreperibile ed è stato rintracciato dal personale delle volanti a Roma il 22 luglio scorso.

L’altro è Brian Minteh, 43, senegalesi senza permesso di soggiorno, poi un altro uomo, il nigeriano Alinno Chima, 46 anni, titolare di permesso soggiorno per motivi umanitari rilasciato da questura di Roma il 14 marzo 2016 e scaduto il 13 marzo 2018. Per la banca dati del Comune di Roma era irreperibile. Tutti i tre avevano precedenti di polizia per spaccio.

I fermati, secondo quanto hanno accertato gli investigatori, avrebbero “somministrato sostanze stupefacenti alla minore in modo da ridurla in stato di incoscienza” e ne “hanno abusato sessualmente, così cagionandone la morte avvenuta nella notte del 19 ottobre”. Secondo le prime ricostruzioni, probabilmente Desirée conosceva i suoi aguzzini ed era stata altre volte nel casolare abbandonato di via dei Lucani.

“Farò di tutto perché i vermi colpevoli di questo orrore paghino fino in fondo, senza sconti, la loro infamia” ha scritto Matteo Salvini.

Anche il premier Giuseppe Conte ha voluto esprimere la propria vicinanza alla famiglia di Desirée: “Sono vicino ai genitori per questa tragedia. Sono padre anche io, non posso immaginare cosa si possa provare a perdere un figlio in questo modo. Sono veramente vicino, un partecipe e commosso pensiero va ai familiari in questo momento”.

Questa sera alle ore 19, in Via dei Lucani, partirà la fiaccolata organizzata dai residenti di San Lorenzo in memoria di Desirée. “Ci ritroveremo in via dei Lucani, ognuno con una candela, per testimoniare la nostra vicinanza alla famiglia di Desirée, la giovane ragazza che ha perso la Vita nel nostro quartiere – scrivono i membri del Comitato di Quartiere San Lorenzo -. Saremo tutti uniti in un’unica voce di dolore, che ha coeso una comunità che non è e non sarà mai indifferente”.