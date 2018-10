Di Maio incontra le Associazioni dei Lavoratori Disabili. Riportare dignità nel lavoro in Italia

Agenpress. Oggi ho incontrato le associazioni dei lavoratori disabili Ante, Abilitando e Movimento italiano disabili insieme al nostro viceministro alla Famiglia e alla Disabilità Vincenzo Zoccano.

Come sempre i miei ministeri sono aperti a tutti e sono contento di questo confronto schietto e onesto a cui ho avuto il piacere di partecipare. In Italia ci sono 6,5 milioni di persone affette da disabilità che finora hanno trovato molti ostacoli nel tragitto tra le loro difficoltà e una normale vita lavorativa.

Uno dei principali obiettivi che mi sono prefissato da ministro è quello di riportare dignità nel lavoro in Italia e sia io che il viceministro Zoccano lavoreremo fianco a fianco per permettere che questo avvenga anche per chi è affetto da disabilità e per questo ho chiesto la convocazione dell’Osservatorio nazionale sulle persone con disabilità per rispondere velocemente alle richieste delle associazioni.