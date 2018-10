Dl Genova, Pastorino (Leu): Più uomini e mezzi ai Vigili del fuoco, approvare emendamento

Agenpress. “L’ampliamento dell’organico e l’aumento della dotazione dei mezzi dei Vigili del fuoco a Genova rappresentano delle priorità assolute. Il mio emendamento era stato bocciato in Commissione Bilancio per mancanza di relazione tecnica, ma dopo il mio intervento in Aula è stato accantonato per esame più approfondito. L’auspicio, per il bene della città, è che possa essere accolto”.

Lo dichiara il deputato genovese, Luca Pastorino, segretario di presidenza alla Camera per Liberi e uguali, parlando dell’iter di approvazione del decreto su Genova.

“I Vigili del fuoco – aggiunge Pastorino – svolgono un ruolo fondamentale e il distaccamento di Genova ha una carenza di 130 unità, al di sotto del 12% rispetto a quanto previsto dalla pianta organica. Insomma, non parliamo di un incremento di personale, ma di riportarlo a quello previsto. Il ministro dell’Interno Salvini aveva risposto in Aula a un question time, dicendosi d’accordo con questa misura. L’emendamento che ho presentato va in questa direzione: mantenere la promessa e l’impegno assunto alla Camera”.