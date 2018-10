Editoria. Cambio al vertice di Retewebitalia. Biagio Maimone nuovo Presidente

Agenpress. La società Bankimpresa.com, proprietaria del circuito dei quotidiani online retewebitalia.net , cambia veste ed affida all’opinionista Biagio Maimone la Presidenza dell’intero Gruppo.

“Una scelta obbligata – dichiarano al’unisono Lele Mora e Marcello Silvestri, rispettivamente Presidente Onorario e Fondatore di retewebitalia.net – in quanto è necessario affidare ad una persona competente la guida di un Gruppo Editoriale che ha l’ambizione di crescere e di affermarsi nel mercato della comunicazione italiana”.

“Il mio primo obiettivo – aggiunge Biagio Maimone, neo Presidente – è modificare la veste grafica del circuito e allargare il raggio di azione, inglobando nella rete molti altri quotidiani online locali, con l’intento di diventare competitivi rispetto agli altri gruppi editoriali. Ci prefiggiamo di dare vita ad un’informazione capillare, alla stregua di una lente di ingrandimento che metta in luce, in tempo reale, ciò che accade in ogni località italiana. Tale intento è realizzabile sottoscrivendo accordi con altri quotidiani locali sparsi in ogni regione d’Italia. Inoltre, diventeremo, tra qualche mese, una società di comunicazione sociale, politica ed economica il cui intento è quello di divenire protagonisti del mercato. Credo, senza paura di essere smentito, che in Italia non esista una realtà come la nostra.

Sarà un’ innovazione senza precedenti nel settore editoriale del nostro Paese e, per tale ragione, chiedo, a tutti i miei collaboratori e all’intero Staff del Gruppo, impegno, dedizione, generosità e passione nello svolgere questo straordinario lavoro di rivoluzione nel modo di fare e fornire informazione.