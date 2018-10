Legittima difesa. Ok del Senato. E’ sempre proporzionata all’offesa

Agenpress – Il testo è passato con 195 favorevoli, 52 contrari e un astenuto. E’ passato quel “sempre” tanto contestato articolo 1 della legge che influenza l’articolo 52 del codice penale. Viene introdotto il principio che la difesa è sempre proporzionata all’offesa e quindi non punibile. Ora il testo torna alla Camera.

Oltre ai partiti di governo, M5s e Lega, il sì è arrivato anche da Forza Italia e Fratelli d’Italia. Nella votazione finale si sono espressi in modo contrario i partiti d’opposizione di centrosinistra, Pd e Liberi e Uguali.

Quindi, la legittima difesa, di fatto, è sempre presunta, ovvero si riconosce sempre proporzione tra offesa e difesa “se taluno legittimamente presente nell’abitazione altrui, o in un altro luogo di privata dimora, o nelle appartenenze di essi, usa un’arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere la propria o la altrui incolumità, i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo di aggressione”. Non solo. L’articolo 1 del ddl allarga anche le ‘situazioni’ in cui viene esclusa la punibilità e affinché scatti la legittima difesa non è necessario che il ladro abbia un’arma in mano, bensì è sufficiente la sola minaccia di utilizzare un’arma. Una vittoria soprattutto per la Lega e Matteo Salvini, autori del testo.

Via libera anche all’articolo 2 della riforma sulla legittima difesa a larghissima maggioranza: 245 favorevoli, 4 contrari e 3 astenuti. Assieme alla maggioranza ha votato sì anche il Pd, contrari solo i senatori di LeU. L’articolo stabilisce che è esclusa la punibilità di chi ha agito per la salvaguardia della propria o altrui incolumità “in condizioni di grave turbamento, derivante dalla situazione di pericolo in atto”.