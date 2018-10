Manovra. Di Maio. Il 2,4% non si tocca, noi siamo uno stato sovrano

Agenpress – “Io non credo che si debba parlare di cambiare la manovra sul tema del 2,4% del deficit, per due motivi: uno perché manteniamo le promesse, due perché siamo uno stato sovrano”.

E’quanto ha detto il vicepresidente del Consiglio Luigi Di Maio a In Diretta su Radio 24 intervistato da Maria Latella e Oscar Giannino. Secondo Di Maio, i mercati non sono preoccupati per la manovra “ma sono preoccupati per uno storytelling falso che l’Italia voglia uscire dall’euro e dall’Europa”.

“Quando si parla di intervenire significa monitorare lo stato della situazione, sentire gli istituti di credito e vedere le criticità”, ha detto ancora.”Sono fiducioso che nelle prossime settimane lo spread comincerà a scendere perchè saranno le settimane del dialogo con la Ue” ha proseguito Di Maio rispondendo ad una domanda sulla manovra che, ha affermato ancora, sarà efficace perchè “intende investire nel capitale umano di questo paese”.