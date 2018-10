Meteo. Temperature minime in aumento, massime invece in leggero calo

Giornata all’insegna del tempo asciutto al Nord con ampi spazi di sereno salvo qualche addensamento sparso anche compatto soprattutto su Liguria e Nord Est nelle ore diurne. Nuvolosità in aumento specie in nottata ma sempre senza fenomeni di rilievo. Soleggiato al mattino sulle regioni centrali, mentre al pomeriggio sono attese locali nubi in transito specie sul versante Tirrenico sempre con tempo stabile. Asciutto anche in serata e in nottata con addensamenti a tratti anche compatti su Toscana, Lazio e Umbria. Tempo stabile al Sud Italia sia nelle ore diurne che in quelle serali con sole prevalente al mattino così come al pomeriggio. Nuvolosità localmente in aumento specie in nottata su tutte le regioni alternata comunque ad ampie schiarite.

Temperature minime in aumento, massime invece in leggero calo.