Ministro Istruzione Bussetti: i “professori regionali” un’idea virtuosa

Agenpress. I “professori regionali” il ministro dell’Istruzione Marco Bussetti, possono rappresentare un’opportunità. Nella bozza di Intesa per l’autonomia differenziata di Veneto e Lombardia viene indicata la possibile regionalizzazione di professori e presidi, e Bussetti spiega che “su questa loro richiesta c’è un dibattito in corso.

L’aspetto positivo è che le due regioni promettono di mettere più risorse per gli stipendi degli insegnanti”. In ogni caso la regionalizzazione di professori e presidi – aggiunge Bussetti – “sarà un cammino lungo, ma potrebbe essere un’opportunità, un modello anche virtuoso di gestione più capillare delle scuole. E’ il modello che già esiste in Trentino”.

Per Bussetti si potrebbe dar luogo ad una fase transitoria “in cui gli insegnanti potrebbero passare alla Regione su base volontaria”. I programmi e gli ordinamenti resterebbero “invece allo Stato”, naturalmente – assicura il ministro – “tutto deve essere fatto dentro i limiti della Costituzione”.

“I livelli delle prestazioni di servizio – evidenzia ancora Bussetti – devono essere garantiti ovunque allo stesso modo. Bisogna guardare avanti quando si fanno delle scelte ma prenderemo decisioni condivise. Del resto la Sanità è già regionale”.

“Nella manovra – rileva Bussetti – ci sono anche provvedimenti importanti come la riforma del reclutamento degli insegnanti. Dal prossimo concorso non avremo più gli ‘idonei’: o passi il concorso e sei abilitato per il biennio di durata del bando o devi rifare il concorso. Sarà la fine dei ricorsi”.

Sulla facoltà di medicina, l’anno prossimo ci saranno “almeno 11 mila posti, spero 12 mila. Ma io voglio soprattutto aumentare le borse per le specializzazioni: con duemila borse in più – costo 50 milioni – potremo permettere a tutti i laureati di specializzarsi”. Nel test d’ingresso “dal 2019 cambieranno le domande: non più quesiti astrusi ma test realmente selettivi che testino le competenze nelle materie di indirizzo e facciano emergere anche le capacità relazionali dei candidati”.

Infine Bussetti rispondendo durante un question time al Senato sulla carenza del personale negli uffici scolastici, ha sostenuto di essere “consapevole del ruolo degli Uffici scolastici regionali e che da anni questi uffici soffrono di una grave carenza di organici in tutta Italia. Le difficoltà saranno attenuate con l’arrivo di 253 funzionari le cui procedure di assunzione sono in corso di espletamento per sedi centrali e periferiche. La prova preselettiva è stata già fatta, vigilerò perchè l’iter concorsuale avvenga in tempi rapidi”.

Soddisfatto l’assessore della regione Lombardia a Istruzione, Formazione e lavoro, Melania Rizzoli, per queste aperture manifestate “dal ministro Marco Bussetti nei confronti delle nostre proposte sul sistema d”istruzione nell”ambito della trattativa sulla maggiore autonomia regionale”.

“Così come gestiamo proficuamente un sistema d’Istruzione e Formazione Professionale – afferma Rizzoli – siamo certi che la gestione in sussidiarietà verticale del sistema d’Istruzione possa solo innalzarne gli standard qualitativi, e con maggiore efficacia economica”. “Per quanto riguarda il primo aspetto – sottolinea Rizzoli – potremmo garantire sistemi di reclutamento degli insegnanti e dei dirigenti scolastici capaci di evitare buchi o ritardi nella determinazione degli organici, con tutto vantaggio della continuità didattica. Per quanto concerne l”aspetto dell”economicità, basta confrontare l”ammontare della nostra dote per ogni giovane della IeFP che rappresenta la quota capitaria per ogni studente (4.500 euro) rispetto all”attuale costo unitario per studente della Scuola statale (7.500 euro)”.