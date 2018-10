On. Porchietto (FI): Desirèe, vicenda ricorda troppo Pamela, il timore è di aver fallito su immigrazione e lotta alla droga

Agenpress. L’opinione pubblica è scossa dalla barbara fine della giovane Desirèe ma dovrebbe anche interrogarsi il perché accadano certe cose. La droga è forse il comune denominatore della fine della povera Pamela a Macerata e ora di Desirèe .

Due ragazze fragili aventi a che fare con due problemi enormi : lo spaccio degli stupefacenti e l’immigrazione clandestina . Questi i due nemici da combattere che ci riportano in quella strada di San Lorenzo dove tutto era lecito e dove malgrado le denunce nessuno è intervenuto.

A compiere l’orribile delitto due senegalesi più pare altri soggetti da identificare. Irregolari, sbandati che vivono in baraccopoli e spacciano per sopravvivere . Se ve sono così tanti in giro allora qualcosa non è andato per il verso giusto nelle nostre politiche migratorie e nel contrasto alle mafie africane e magari i precedenti governi qualche colpa ce l’hanno.

Così in una nota l’On. Claudia Porchietto (FI)