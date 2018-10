Roma. 12 ore di agonia per Desirée, mentre veniva stuprata senza pietà

Agenpress – Desirée Mariottini, la sedicenne trovata morta la notte tra giovedì e venerdì è rimasta in stato di incoscienza per 12 ore, mentre veniva stuprata senza pietà.

I fermati, tutti irregolari, sono due senegalesi, rispettivamente di 27 e 43 anni, e un nigeriano di 46 anni. Secondo quanto hanno accertato gli investigatori, avrebbero “somministrato sostanze stupefacenti alla minore in modo da ridurla in stato di incoscienza” e ne avrebbero “abusato sessualmente, così cagionandone la morte avvenuta nella notte del 19 ottobre”.

Si tratta di due cittadini senegalesi Mamadou Gara (26 anni) e Brian Minteh (43), irregolari in Italia. Secondo gli inquirenti della squadra mobile, entrambi sono ritenuti responsabili, in concorso con altre persone, di violenza sessuale di gruppo, cessione di stupefacenti e omicidio volontario.

Il terzo è il nigeriano Alinno Chima, 46 anni, risulta titolare di un permesso di soggiorno per motivi umanitari rilasciato dalla questura di Roma il 14 marzo 2016 e scaduto il 13 marzo 2018. Lo si apprende da fonti investigative, che segnalano come per la banca dati del comune di Roma l’uomo era irreperibile.

Desirée avrebbe assunto droga già nel pomeriggio del 18 e avrebbe perso coscienza per poi morire nella notte. In quel lasso di tempo, mentre dallo stato di incoscienza si passava alla morte, si sarebbero consumati gli abusi.

“Quella notte ero nel palazzo. Ho visto Desiree stare male. Era per terra e aveva attorno 7/8 persone. Le davano dell’acqua per farla riprendere”. A parlare è uno dei frequentatori del palazzo di via dei Lucani che dice di essere stato ascoltato in Questura. Il testimone racconta anche che la notte del 19 ottobre, attorno all’una, “qualcuno chiamò i soccorsi”.

Desirèe Mariottini si sarebbe prostituita per ottenere droga. Gli inquirenti avrebbero accertato, anche ascoltando alcune testimonianze, che la ragazza, nelle due settimane che hanno preceduto la morte, avrebbe avuto incontri sessuali al fine di ottenere la droga. Incontri che si sarebbero consumati nello stabiledove l’hanno trovata morta. Intanto il procuratore aggiunto Maria Monteleone, che coordina le indagini, ha inviato al gip la richiesta di convalida del fermo per i tre stranieri. Il giudice dovrà quindi fissare entro le prossime 48 ore l’interrogatorio di convalida.

“Ora voglio giustizia per Desirée, voglio che questa tragedia non accada ad altre”, dice Barbara Mariottini, la mamma della ragazza. “Io oggi sono felice, perché tre bestie che hanno stuprato una ragazza sono state prese, e la quarta verrà presa nei prossimi minuti”, ha detto il ministro dell’Interno Matteo Salvini. “Farò di tutto perché i vermi colpevoli di questo orrore paghino fino in fondo, senza sconti, la loro infamia”, aveva detto il ministro poche ore prima.

La tragedia di Desirée “deve essere l’ultima che accade in Italia e a Roma, una città abbandonata, il degrado è evidente, morale e sociale, servono più controlli in città, servono più uomini e donne delle forze dell’ordine, soprattutto la notte”, ha commentato il presidente del Pe Antonio Tajani.