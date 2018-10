Roma. Desirée. Rachele Mussolini. Continua la violenza contro le donne

Agenpress – “Giorno dopo giorno la nostra città sta diventando sempre più terra di nessuno. Dopo la terribile vicenda della giovanissima Desirèe, stuprata e uccisa in uno stabile abbandonato a San Lorenzo, apprendo questa mattina dai giornali l’ennesimo episodio avvenuto sempre in quell’area della città, una zona la cui pericolosità è in costante aumento anche per la presenza di sbandati che tengono in ostaggio residenti e cittadini. Anche questa volta a rimetterci è stata una donna, una giovane inglese, vittima di violenze sessuali nei pressi del muro di cinta del cimitero Verano da parte di un nordafricano che risulta essere tuttora irreperibile. A questo punto mi chiedo solo per quanto tempo ancora il Sindaco e la Giunta a 5 Stelle lasceranno cadere nel vuoto le denunce e gli appelli di cui ci siamo fatti più volte portavoce”.

Così Rachele Mussolini, consigliere comunale della Lista Civica “Con Giorgia”.