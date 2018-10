Roma. Rachele Mussolini (Lista Civica con Giorgia): “Raggi non tutela cittadini e lavoratori”

Agenpress. “La latitanza dell’Amministrazione Capitolina coinvolta nella stipula del contratto con Risorse per Roma è inaccettabile. L’assenza di oggi in commissione trasparenza, appositamente convocata per chiarire la situazione dell’azienda, è l’ennesima riprova dell’incapacità della Giunta pentastellata che, con quest’atteggiamento, dimostra ancora una volta di non essere in grado di governare questa città e pensa di poter trattare cittadini e lavoratori con superiorità e noncuranza.

I primi, infatti, si vedono costretti a subire una carente erogazione dei servizi pubblici, facendone le spese; i secondi, invece, rischiano di essere privati del posto di lavoro”.

Così Rachele Mussolini, consigliere comunale della Lista Civica “Con Giorgia”.