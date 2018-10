Violenza sessuale 16enne. De Lieto (LI.SI.PO): castrazione chimica ed ergastolo per gli stupratori

Agenpress. Brutale violenza sessuale a danno di una 16enne di Cisterna di Latina stuprata e uccisa a Roma in un palazzo occupato a San Lorenzo.

La violenza carnale – ha dichiarato il Segretario Generale del Libero Sindacato di Polizia (LI.SI.PO.), Antonio de Lieto, è un reato semplicemente orribile, per i responsabili, italiani e stranieri, che siano è indispensabile prevedere pene severissime.

Contro la violenza, per garantire la gente onesta, serve il pugno di ferro: la gente ha diritto di vivere, lavorare e circolare, in pace e piena sicurezza. E’ necessario intervenire senza lungaggini ed al riguardo per il reato di abuso di violenza sessuale – ha concluso il segretario del LI.SI.PO.) – a nostro avviso, sarebbe opportuno prevedere per gli stupratori, una pena esemplare: “castrazione chimica ed ergastolo”