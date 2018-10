A Roma nasce il nuovo megastore Ikea-Eataly

Agenpress. Nasce il primo megastore di Ikea in centro a Roma, ospitato dall’enorme struttura di Eataly all’Ostiense. Il matrimonio commerciale verrà celebrato tra qualche giorno anche se ancora non c’è una data precisa per l’apertura al pubblico che comunque avverrà a breve. Il taglio del nastro – e annessa preview stampa – è in programma il 30 ottobre.

Si tratterà di un punto vendita su due piani con un assortimento diversificato. Le due strutture dovrebbero essere comunicanti al piano terra e al primo piano.

Con l’operazione Ostiense, Ikea raggiunge quota tre sul territorio capitolino. La nuova “convivenza” rappresenta un unicum anche per Eataly, regno del cibo gourmet (e non solo), che mette in campo un investimento da due milioni di euro per la ristrutturazione dell’ex stazione costruita per Italia ’90 e abbandonata per anni. Poi il recupero con il marchio del buon cibo creato da Oscar Farinetti che ne fece il suo flagship store romano con l’inaugurazione del 21 giugno 2012. Ora il nuovo matrimonio Italia-Svezia.