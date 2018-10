“Amnesty International India” è l’ultimo bersaglio del giro di vite del governo

Agenpress. La sezione indiana di Amnesty International è l’ultimo bersaglio dell’assalto del governo di Modi alla società civile. L’Enforcement Directorate, un’agenzia con il compito di indagare reati finanziari, ha fatto irruzione negli uffici dell’organizzazione e ha congelato i suoi conti bancari, provocando di fatto un blocco al suo vitale lavoro per i diritti umani.

Sulla scia dell’attacco a Greenpeace India, sempre a ottobre, quando i conti bancari dell’associazione sono stati bloccati, stavolta il governo indiano ha chiamato in causa le violazioni delle norme di finanziamento dall’estero per chiudere un’altra importante Ong.

“L’irruzione dell’Enforcement Directorate nel nostro ufficio ieri mostra che le autorità stanno trattando le organizzazioni per i diritti umani come aziende criminali, utilizzando la mano pesante tipica degli stati repressivi. Il nostro staff è stato minacciato e intimidito”, ha dichiarato Aakar Patel, direttore generale di Amnesty International India.

“Siamo un’organizzazione che rispetta la legge e per questo le nostre operazioni in India hanno sempre rispettato le regole. I principi di trasparenza e accountability sono al cuore del nostro lavoro. Non abbiamo nulla da nascondere, e tutto ciò che riguarda la nostra struttura è sempre stato di dominio pubblico e a disposizione di tutti”, ha aggiunto.

L’irruzione, durata 10 ore, è iniziata alle 13:30, ora indiana, del 25 ottobre 2018, quando un gruppo di funzionari dell’Enforcement Directorate è entrato nella sede, sigillando gli ingressi. Hanno ordinato allo staff di non andare via, spegnere i computer e non utilizzare i propri telefoni cellulari.

“Anche se non abbiamo avuto il permesso di andare via, e lo staff non ha potuto contattare i propri familiari, i colleghi hanno mostrato una forza e una risolutezza esemplare”, ha dichiarato Patel.

Oggetto delle verifiche dell’Enforcement Directorate è stata la relazione fra Amnesty International India PTV Ltd e la Fondazione Amnesty International India.

Poco dopo l’irruzione, è stata lanciata una campagna diffamatoria sui social media e fra i gruppi media filogovernativi che da tempo si oppongono alle campagne per i diritti umani dell’associazione. Alcuni canali media hanno dichiarato di aver avuto accesso a documenti segreti del governo che dipingono le attività di Amnesty International India come una oscura rete di intrighi.

L’incursione negli uffici di Amnesty International India arriva solo pochi giorni dopo l’elezione dell’India al Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite, per cui il paese ha l’obbligo di “rispettare i più altri standard internazionali”. In quell’occasione, il primo ministro Narendra Modi ha tweettato: “Per noi, i diritti umani e la loro protezione non sono solo parole. Sono articoli di fede che rispettiamo sempre. Ovunque siano negati i diritti umani fondamentali, come durante l’Emergenza nazionale, il popolo indiano ha combattuto senza tregua per permettere alla democrazia e ai diritti umani di trionfare”.

“Il nostro lavoro è di rafforzare e combattere per i diritti umani universali, in India, come altrove. Sono gli stessi valori proclamati dalla Costituzione indiana e arrivano da una ricca e lunga tradizione indiana di pluralismo, tolleranza e assenza di conformismo. Sono gli stessi valori che ispirarono la lotta per la libertà contro le leggi coloniali”, ha detto Patel.

“Non potremmo essere più d’accordo con il primo ministro quando afferma che i periodi di repressione, come durante l’Emergenza nazionale, hanno lasciato una macchia sulla storia indiana. Tristemente, sembra di essere tornati a quei giorni bui. Invece di proteggere i diritti umani, come ha dichiarato di voler fare, il governo prende di mira le persone che per i diritti umani lottano”, ha concluso.

Ulteriori informazioni

L’irruzione negli uffici di Amnesty International India è indicativa di uno sforzo coordinato della autorità di ridurre al silenzio individui e gruppi che lavorano in difesa dei diritti umani. Le autorità indiane hanno utilizzato accuse di “irregolarità” finanziarie per ostacolare il lavoro di altre organizzazioni per i diritti umani, fa cui l’Unione degli avvocati, Sabrang Trust, Navsarjan Trust e People’s Watch.

Amnesty India lavora instancabilmente per il progresso dei diritti umani per tutti gli abitanti dell’India, anche con iniziative di educazione ai diritti umani e con campagne per porre fine alla discriminazione, alle uccisioni illegali, alla violenza contro le donne e agli abusi delle aziende. Il lavoro è portato avanti in collaborazione con le comunità e i gruppi locali.