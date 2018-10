Bari. Bimbi schiaffeggiati e minacciati in una scuola materna: arrestate 4 maestre

Agenpress – Quattro maestre di 52, 63, 47 e 49 anni di una scuola materna della provincia di Bari: sono ritenute responsabili di gravi maltrattamenti a carico dei propri alunni, tutti bambini di tre anni. I carabinieri, coordinati dalla Procura della Repubblica di Bari, hanno verificato che le quattro maestre avevano comportamenti vessatori e violenti con bambini.

Avrebbero spintonato i bambini, presi a schiaffi sulle braccia e sul volto, trascinandoli fino a farli cadere o costringendoli a stare col capo riverso sul banco, e quando provavano a sollevare la testa gliela sbattevano con forza sul banco, oltre a intimorirli con le parole e minacciarli di morte.

Le quattro maestre, come accertato dai carabinieri anche attraverso l’uso di telecamere, sia autonomamente che in concorso, nell’anno scolastico 2017/2018, mortificavano e picchiavano i piccoli alunni. I bambini venivano strattonati fino a farli cadere, schiaffeggiati o costretti a rimanere in un angolo della classe con il volto rivolto verso il muro o con le mani dietro la schiena, per periodi prolungati.

Le maestre minacciavano i bambini, dicendo loro che “sarebbero stati legati con la corda”, che “avrebbero avuto le botte”, che “sarebbero stati portati in caserma dai carabinieri dove un cane gli avrebbe dato un morso”. A questo seguivano anche offese e mortificazioni verbali.

Le quattro maestre assunte con contratti di supplenza annuale e in questo nuovo anno scolastico, tre di loro stavano lavorando in altri asili, mentre una continuava ad insegnare nella scuola dove sarebbero avvenuti i maltrattamenti.

Le violenze psicologiche e fisiche sarebbero state quotidiane e avrebbero riguardato almeno 13 bambini, tutti di tre anni, al primo anno di scuola. A quanto si apprende, all’inizio dello scorso anno scolastico, nel settembre 2017, i bambini che frequentavano quella classe erano 27, ma nel corso dei mesi i genitori, preoccupati per comportamenti rilevati nei figli e nelle stesse insegnanti, hanno ritirato molti bambini da quella scuola, facendo loro cambiare plesso e di fatto dimezzando il numero degli alunni.