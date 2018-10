Carcere per chi sevizia e uccide Animali. Manifestazione a Roma del Partito Animalista Europeo

Agenpress – Lo scopo della manifestazione è quello di ottenere un immediato inasprimento delle pene nei confronti di chi maltratta ed uccide animali in ogni ambito dai canili lager agli allevamenti intensivi e tradizionali dai laboratori di sperimentazione ai circhi al trasporto di bestiame alle manifestazioni storico-culturali, sagre, palii e quanto altro.

MANIFESTAZIONE NAZIONALE A ROMA VENERDI’ 14 DICEMBRE 2018 IN PIAZZA DI MONTECITORIO ORE 15, AL PARLAMENTO ITALIANO, PER CHIEDERE L’IMMEDIATO INASPRIMENTO DELLE PENE PER I REATI CONTRO GLI ANIMALI.

VERRA’ CONSEGNATA LA PROPOSTA DI LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE che ha raggiunto il traguardo dei 150.000 sottoscrittori necessario per la formale presentazione.

Adesso i nostri parlamentari non avranno più alibi per ignorare la giusta richiesta del popolo. https://www.change.org/p/al-governo-ed-al-parlamento-italiano-carcere-per-chi-uccide-animali-proposta-di-legge-di-iniziativa-popolare?fbclid=IwAR2g78-yMoCvknO9MF_VwCPR4lsDWuA9RC33U-cNAc8srruT9alRSsMVr6g

Fintanto non verrà modificata la Legge, armonizzandola con gli altri Stai membri UE dove è prevista la galera, nessun Angelo ( il cane randagio trucidato a Sangineto ed assurto ad emblema di tutte le vittime dell’odio dell’uomo) avrà giustizia ed altri Angelo continueranno ad essere barbaramente trucidati per gioco o per noia consapevoli che mai varcheranno la soglia del carcere

CON LE ATTUALI NORMATIVE VIGENTI IL RESPONSABILE DI UCCISIONI O SEVIZIE ED ABUSI NON VARCHERA’ MAI LA SOGLIA DEL CARCERE !!!

La classe politica tende a scaricare le responsabilità sulla magistratura per le condanne risibili contro chi maltratta ed uccide gli animali ma la sentenza del processo contro gli assassini di Angelo di Sangineto smentisce queste accuse. Il Giudice ha applicato il massimo della pena previsto dalle legge, gli assassini non solo non andranno in galera ma presteranno attività di volontariato presso un canile sanitario o canile rifugio nella provincia di residenza (affidamento in prova ai servizi sociali ai sensi dellalegge n.67/2014 nel codice penale, agli articoli da 168-bis a 168-quater. La disciplina dell’istituto dà luogo all’estinzione del reato in caso di esito positivo della prova),

A PAROLE I PARTITI RAPPRESENTATI IN PARLAMENTO SONO IMPEGNATI NELLA DIFESA DEGLI ANIMALI, NEI FATTI CHI UCCIDE O TORTURA IN MODO BRUTALE UN ANIMALE INDIFESO NON ANDRA’ MAI IN GALERA. E’ COLPA SOLTANTO DEI NOSTRI PARLAMENTARI !!!

ANGELO E’ RIUSCITO IN UN’IMPRESA UNICA, COINVOLGERE ED UNIRE L’INTERA OPINIONE PUBBLICA PER CHIEDERE A GRAN VOCE PENE CERTE PER I REATI CONTRO GLI ANIMALI.

A Sangineto abbiamo testato la forza di un nuovo movimento spontaneo, non organizzato, di liberi cittadini appartenenti alla società civile. Gente per bene ed onesta che non intende più tollerare i soprusi ed esasperata da questa società ingiusta che evidentemente non ci rappresenta.

INVITIAMO ALLA PARTECIPAZIONE LIBERI CITTADINI, ATTIVISTI, ASSOCIAZIONI E PARTITI POLITICI CHE CONDIVIDONO L’INIZIATIVA.

A BREVE IL PROGRAMMA ORGANIZZATIVO ED I NOMI DELLE ASSOCIAZIONI E GRUPPI CHE ADERISCONO ALL’INIZIATIVA, referente Raffaella 366.4548393

(In ordine alfabetico) Associazioni: Animal Aid Italia (Lazio), l’Anima dei Randagi (Basilicata), Be positive factory (Lazio),, Ciotole Piene Pance Felici (Veneto), Liberi tutti attivisti di Caserta – Napoli – Salerno (Campania) . Gruppi: Angel Praetorian Latina (Lazio), Face painting Bidobè (Lazio), Flash mob VEGanimal (Lazio),, La Casa di Angelo (Calabria), La sua pelle non è in vendita,

PARTENZE IN PULLMAN O TRENO CONFERMATE DALL’ITALIA IN CONTINUO AGGIORNAMENTO:

UDINE E ZONE LIMITROFE: Letizia 380 1396370

NAPOLI – CASERTA – AVERSA – SALERNO: Enza 392 2451482 – 338 7000284

PESCARA E ZONE LIMITROFE: Tenisia 348 9591713

Non sono graditi i dirigenti responsabili delle associazioni coinvolte in fatti penalmente rilevanti o moralmente deprecabili a danno degli animali* pertanto verranno allontanati. –

* https://www.facebook.com/notes/partito-animalista-europeo/onlussiani-le-associazioni-che-lucrano-sulla-pelle-degli-animali/1711744442185404/