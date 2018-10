Desirée. Bongiorno. Raggi ha sbagliato. Serve il controllo del territorio

Agenpress – “Do alla sindaca Raggi due attenuanti. La prima è che si deve occupare di una realtà estremamente vasta; la seconda che eredita una situazione complicata. Ma so per esperienza da penalista che l’illecito prolifera dove non c’ è la presenza dello Stato. In un video ho sentito qualcuno dire a Salvini ‘vieni e liberaci’, come se volessero liberarsi da un oppressore. Hanno riconosciuto una istituzione che ha dimostrato di credere nella legalità”.

Lo afferma Giulia Bongiorno, ministro della Funzione pubblica, in un’intervista alla Stampa, riguardo l’omicidio di Desiree.

“Una certezza l’abbiamo: il contesto di degrado in cui si è svolto l’omicidio. San Lorenzo è un quartiere abbandonato, senza controllo del territorio. Esiste purtroppo a Roma un problema di zone franche. Di questa situazione è oggettivamente responsabile chi fa il sindaco. Serve più controllo del territorio, io ci credo molto”.

“Ho il privilegio di vivere in centro, e anche lì sta cominciando il degrado. Se e quando parlo di Roma è perché la amo, è la città in cui voglio far crescere mio figlio. E vorrei calpestare marciapiedi puliti ed evitare di avere in studio avvocati che arrivano ogni settimana ingessati per le cadute nelle buche”.

Sulla possibilità che la Lega conquisti il Campidoglio in caso di dimissioni della sindaca, “questo tipo di Lega può piacere al Sud come al centro Italia, a persone che non vogliono più sentir parlare solo di diritti, ma anche di doveri. Ormai lo schema non è più destra o sinistra, ma chi crede nella necessità delle regole e della legalità, e chi no”.