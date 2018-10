Desirée. Catturato il quarto “verme”. E’ del Gambia. Stuprata e uccisa “per divertimento” e “con crudeltà”

Agenpress – Sarebbe un cittadino del Gambia (o del Ghana, secondo altre fonti) di circa 30 anni di nome Yousif ed è stato rintracciato nella periferia di Foggia mentre stava per lasciare l’Italia. La sua posizione è al vaglio degli inquirenti per capire il ruolo che ha avuto nella vicenda.

L’arresto è stato effettuato dalla Squadra Mobile di Foggia. L’uomo era in possesso di circa dieci chilogrammi di marijuana. Secondo fonti investigative, lo stupefacente era nella baracca dove è stato trovato. L’uomo è stato anche trovato in possesso di una pistola giocattolo, di metadone e di qualche grammo di hascisc. All’arrivo delle forze dell’ordine si è barricato nella baracca ed è stato necessario sfondare la porta per arrestarlo. L’uomo arrestato a Foggia era titolare di un permesso di soggiorno per motivi umanitari rilasciato dalla Questura di Napoli il 15 dicembre del 2012 che era scaduto l’11 gennaio 2014. Sempre da quanto si apprende, il 27 marzo scorso l’uomo era stato accompagnato dal personale del Commissariato di san Lorenzo all’ufficio immigrazione della questura di Roma per l’identificazione e invitato a recarsi alla questura di Napoli, presso l’ufficio immigrazione, per regolarizzare la sua posizione.

L’hanno stuprata e uccisa “per divertimento” e “con crudeltà” dopo averla imbottita di droghe e tranquillanti. Al culmine di un gioco perverso, sadico, letale. Lo sostengono il procuratore aggiunto Maria Monteleone e il pm Stefano Pizza nel decreto con cui hanno chiesto la convalida del fermo per i tre immigrati accusati.

“Confermo che un cittadino straniero è stato fermato e che sarebbe coinvolto nell’omicidio di Desirée Mariottini. Abbiamo notizie ancora frammentarie e non sappiamo se procederemo con un fermo di polizia giudiziaria o se c’è già una ordinanza di arresto che arriverà da Roma”. Così all’agenzia Dire il procuratore di Foggia, Ludovico Vaccaro, conferma la notizia che un cittadino del Gambia è stato bloccato nei pressi del Cara di Borgo Mezzanone, vicino Foggia. L’uomo si era rifugiato nell’area cosiddetta “ex pista” – chiamata così perché occupa una lingua di terra in passato inglobata nell’aeroporto militare – che ospita un agglomerato di lamiere precario e fatiscente che ha soppiantato il Cara e in cui molti stranieri trovano un luogo in cui vivere. “Sono stato da poco informato – aggiunge Vaccaro – e si sta vagliando la sua posizione nel tremendo assassinio”.

“Catturato a Foggia il quarto verme che avrebbe stuprato e portato alla morte Desirée. Si tratta (guarda caso) di un immigrato clandestino. Per lui, come per gli altri tre, carcere duro e a casa!. Ringrazio la Procura e le forze dell’ordine per la rapidità e l’efficacia”. Così su Twitter il ministro dell’Interno Matteo Salvini commenta l’arresto del quarto uomo coinvolto nella morte della sedicenne di Cisterna di Latina.