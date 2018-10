Kurz (Cancelliere austriaco). Il governo cambi la manovra, non vogliamo che diventi come la Grecia

Agenpress – “Chiedo alle autorità italiane di rispettare le richieste di modifiche della Commissione. La sua decisione è un chiaro segnale del fatto che la Ue ha imparato la lezione e sta cercando di rafforzare l’Unione per renderla più resiliente, nell’interesse di tutti gli Stati membri. Dobbiamo tutti lottare per ridurre il peso del debito nella Ue e diventare più competitivi”.

Lo afferma il cancelliere austriaco Sebastian Kurz, punto di riferimento dei sovranisti europei, in un’intervista al Sole 24 Ore in cui rimarca: “Non vogliamo che succeda un caso simile alla Grecia”.

“Per come è stata proposta, la manovra italiana non può essere accettata e non rispetta il Patto di stabilità. Farebbe crescere persino di più il debito italiano, mentre stiamo ancora affrontando le conseguenze dell’ultima crisi finanziaria”. “Dobbiamo imparare dall’ultima crisi finanziaria e in particolare dalla situazione in Grecia, dove a soffrire di più sono stati in particolare i ceti medi e i membri più vulnerabili della società”.

“È di importanza vitale aderire alle regole, soprattutto quando si parla della stabilità finanziaria della Ue. Questo vale anche per l’Italia. Quindi supporto pienamente la decisione della Commissione sul budget italiano”.