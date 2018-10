Morte Desirée. Fico. No a ruspe, ma amore e partecipazione. Salvini. Legge e ruspe!

Agenpress – “La coesione sociale è il mezzo fondamentale per costruire il resto della comunità solidale. Anche nei momenti difficili non ci vogliono ruspe ma più amore e partecipazione”. Lo ha detto il presidente della Camera Roberto Fico, parlando della morte della 16enne Desirée Mariottini. “Altro che baci e amore, certi problemi irrisolti da anni si risolvono con la legge e con la ruspa”, è la replica del ministro dell’Interno Matteo Salvini.

Quella di Desirée “è una vicenda terribile, alla famiglia vanno le nostre condoglianze, ma a livello investigativo e d’indagine funzionano. Il punto è riuscire a far sì che nelle città e nei quartieri ci sia una progettazione vera e ci siano le risorse per fare progettazione, altrimenti rimane tutto sulla carta”. Per il presidente della Camera, “bisogna essere costantemente nei quartieri difficili, senza lasciare mai nessuno solo”.

“Catturato a Foggia il quarto verme che avrebbe stuprato e portato alla morte Desirée. Si tratta (guarda caso) di un immigrato clandestino”, ha commentato la vicenda il vicepremier Salvini. “Per lui, come per gli altri tre, carcere duro e a casa!!!”, ha detto.

“Non servono ronde, ma cose come il controllo di vicinato che stiamo già sperimentando. Un’attività corale che vede come perno i cittadini che forniscono indicazioni a supporto delle forze dell’ordine”, ha affermato il sindaco di Roma, Virginia Raggi. In merito poi all’annunciata manifestazione di Forza Nuova in programma sabato a San Lorenzo, il primi cittadino della Capitale ha aggiunto: “Mi oppongo a qualunque tipo di visione che proponga l’uso della forza privata indiscriminata per risolvere questioni ordine pubblico e sociale”.

“Forza Nuova sabato manifesterà a San Lorenzo, la manifestazione è stata autorizzata: quello che dice la sindaca Raggi è irrilevante e a breve lo sarà ancor di più”. Così risponde Roberto Fiore, leader di Forza Nuova, in merito al no del primo cittadino della Capitale alla marcia organizzata dal suo movimento. “I romani dovranno aspettare un paio di settimane e poi si dimenticheranno della Raggi e dei disastri che ha fatto” ha aggiunto Fiore.