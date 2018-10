Pisa. Dubbi sulla perdita di memoria dellʼimprenditore scomparso e ritrovato in Scozia

Agenpress – Medici e Forze dell’ordine avrebbero infatti dei dubbi sulla perdita di memoria Salvatore Mannino, ed inizierebbero a sospettare che si tratti di una messinscena, il cui movente sarebbe ancora da chiarire.

L’imprenditore 52enne di Lajatico (Pisa) era scomparso il 19 settembre e ritrovato a Edimburgo, in Scozia, circa un mese dopo in stato confusionale.

Come ricostruito da Repubblica, alcuni elementi sarebbero infatti in contrasto con quanto emerso fino a questo momento. Tre sono le tappe certe della vicenda. Il 19 settembre Mannino si allontana dalla sua casa di Lajatico, in provincia di Pisa, lasciando alla moglie e ai quattro figli un biglietto con la scritta “perdonami” e 10mila euro in contanti. In un primo momento quindi la famiglia ipotizza che l’imprenditore voglia suicidarsi e segnala la scomparsa ai carabinieri.

Circa un mese dopo, il 16 ottobre, arriva però una telefonata da un ospedale di Edimburgo, in Scozia. Il 52enne è ricoverato in stato confusionale, ha perso la memoria, non parla italiano e non riconosce la moglie. Passa una settimana e Mannino viene riportato in Italia, dove sorgono i primi dubbi.

Sono diversi gli elementi, messi in fila dal quotidiano romano, che fanno pensare ci sia qualcosa di strano nella vicenda. Primo fra tutti i risultati delle analisi mediche svolte a Edimburgo: encefalogramma, Tac e risonanza alla testa non mostrano alcun trauma. C’è poi quell’inglese parlato “all’italiana” e il fatto che l’imprenditore capisce la sua lingua madre, visto che quando i carabinieri, andati a prenderlo in aeroporto, gli chiedono di spostarsi sul sedile accanto dell’auto lui lo fa. Ultimo elemento, ma di particolare importanza, sono le ricerche fatte su Google prima di allontanarsi da casa. Non solo l’uomo si era informato sulle condizioni meteo di quattro città europee, ma avrebbe anche cercato temi come la simulazione e l’identità.