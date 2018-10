Previsioni meteorologiche

Agenpress. Nubi in aumento al Nord Italia con addensamenti anche compatti sulle pianure e sulla Liguria, ove non si esclude la possibilità di deboli piogge al mattino, asciutto altrove. Dal pomeriggio pioviggini intermittenti sulla pianura Padana e sulla Liguria, generalmente più asciutto sui rilievi.

Sulle regioni del Centro cieli irregolarmente nuvolosi fin dal mattino con locali e deboli piogge tra Toscana, Lazio e Umbria, più stabile e in buona parte soleggiato invece sulle Marche e in Abruzzo specie lungo le coste. Tempo stabile al Sud Italia sia nelle ore diurne che in quelle serali con sole prevalente in Puglia e Molise, nubi irregolari in transito sulle restanti regioni peninsulari e insulari. Locali piogge intermittenti possibili sulla Campania.

Temperature minime in aumento, massime invece in calo.