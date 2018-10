Trump chiama Conte: “Bene la linea dura dell’Italia contro l’immigrazione irregolare”

Agenpress – “Ho appena parlato con il primo ministro italiano su diversi argomenti incluso il fatto che l’Italia sta tenendo una linea intransigente contro l’immigrazione illegale. Concordo con la loro posizione al 100%, anche gli Usa stanno adottando una linea molto dura” sul tema. Inoltre, conclude il capo della Casa Bianca in un secondo tweet, Conte “sta lavorando molto duramente sull’economia dell’Italia, avrà successo!”.

Lo sostiene il presidente americano Donald Trump in un tweet in cui rende noto di aver parlato al telefono col presidente del Consiglio Giuseppe Conte.

Trump promuove anche la linea economica adottata dall’esecutivo italiano. “Il primo ministro italiano Conte – scrive sui social – sta lavorando molto duramente sull’economia dell’Italia, avrà successo!”.

Intanto il presidente americano sta considerando di varare un decreto per chiudere il confine col Messico, vietando l’ingresso agli immigrati, compresi coloro che vogliono fare domanda di asilo. Lo rivela il New York Times, citando fonti dell’amministrazione statunitense. Se confermata, si tratterebbe della mossa più drastica presa dal tycoon in materia di immigrazione. Il tutto non a caso a pochi giorni dalle elezioni di medio termine del 6 novembre: il numero uno della Casa Bianca ha infatti messo al centro della campagna elettorale la vicenda della carovana di migliaia di persone in marcia verso gli Stati Uniti.