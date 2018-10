Turismo, Silvestroni (FDI): interrogazione a Ministro Centinaio su accessibilità in Provincia di Roma

Agenpress. “Promuovere il turismo nei Castelli Romani e più in generale nel quadrante sud della provincia di Roma deve necessariamente passare per un ammodernamento significativo delle linee ferroviarie e più in generale per una mobilità degna di una Città Metropolitana Europea.

Questo il tema che ho sottoposto ieri al Ministro del Turismo Gian Marco Centinaio, durante il question time in commissione attività produttive. Deve tornare centrale il progetto della metropolitana leggera dei Castelli Romani, che giace nei cassetti dal 2001 e che può essere l’unica vera risposta ad un’area strategica in termini di risorse enogastronomiche e di patrimonio artistico a ridosso della Capitale.

L’impegno a farsi portavoce presso i ministeri competenti di questa proposta appare già come un’apertura significativa che ci fa ben sperare ma che ancora non è la risposta che vogliamo.

La metropolitana dei Castelli deve diventare realtà e con Fratelli d’Italia continueremo a batterci e a lavorare in questa direzione” lo ha dichiarato il deputato e capogruppo in X Commissione di Fratelli d’Italia, On. Marco Silvestroni.