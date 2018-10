Whirpool, Bellanova (PD): Di Maio la smetta di rivendicare meriti non suoi. Zero esuberi e Polo Emea è l’esito del nostro lavoro

Agenpress. “Di Maio deve smetterla di rivendicare meriti non suoi anche perché nel suo caso le bugie hanno le gambe cortissime, non corte. Basti ricordare che

nel febbraio 2017, dopo mesi e mesi di impegno durissimo e di trattativa, partecipando all’inaugurazione del nuovo stabilimento Whirpool a Fabriano, abbiamo sottolineato con orgoglio come fosse con due milioni di pezzi prodotti l’unico polo Whirlpool Emea per i piani cottura. Esito di un lavoro congiunto perseguito da governo, organizzazioni sindacali, azienda, istituzioni territoriali.

Ed è sufficiente leggere quanto pubblicato sul sito del Mise per verificare come, già nell’Accordo sottoscritto nel 2015, Comunanza fosse indicato come l’unico Polo Emea (Europa, Medio Oriente, Africa) per le lavasciuga con l’obiettivo di rafforzare la produzione di lavatrici a carica frontale di gamma alta per il marchio HotPoint”.

Così la Senatrice Teresa Bellanova, già viceministro allo Sviluppo economico nei Governi Renzi e Gentiloni, a proposito delle recenti dichiarazioni

del Ministro Di Maio, che la stessa Senatrice chiosa come “inqualificabili e vergognose menzogne di chi, pur di esibire qualche risultato, non esita ad appropriarsi del lavoro altrui”.

“Il Ministro di Maio non ha proprio la più pallida idea di cosa significhi un tavolo di trattativa e stare seduti giorno e notte per mesi o per anni a lavorare pur di raggiungere risultati di qualità. Né intorno a lui c’è qualcuno che consiglia più moderazione. Altrimenti saprebbe che proprio in quell’Accordo”, prosegue la Senatrice Teresa Bellanova, “si esplicita quanto inopportunamente rivendica in modo arrogante e palesemente falso come frutto del suo lavoro.

Le azioni previste nel nuovo Piano Industriale sono in assoluta continuità con quanto già definito nel Piano industriale 2015-2018, peraltro già annunciate in uno degli ultimi incontri con l’azienda da me presieduto. Quello che Di Maio si è limitato ad aggiungere è semplicemente l’impegno a coprire con gli ammortizzatori sociali il periodo fino al 31 dicembre 2020. Lo conforto: su questo versante si sarebbe mosso chiunque, essendo quella un’azione praticamente automatica. Il Ministro non fa altro che raccogliere i risultati del nostro lavoro appuntandosi medagliette.

Un po’ più di modestia non guasterebbe. E anche di umiltà”.