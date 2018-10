Autismo. Elio scrive a Grillo. “Le sue parole mi hanno fatto proprio incazzare”

Agenpress -“Egregio sig. Grillo, sono genitore di un bimbo autistico, il che significa molto sinteticamente: DISPERAZIONEFATICASOFFERENZAFRUSTRAZIONEFATICA RICERCAAFFANNOSADIUNASOLUZIONEFATICADOLOREINCUBOFATICAINFERNO FATICALITIGIFATICAH24TUTTIIGIORNI”. La lettera, scritta al fondatore M5s dopo il comizio al Circo Massimo, è firmata da Elio, “quello della terra dei cachi”, che ha preso carta e penna dopo aver “ascoltato le Sue parole sui politici/autistici e a parte che non mi hanno fatto ridere, ma far ridere al giorno d’oggi è difficile, Le confesso che mi hanno fatto proprio incazzare”.

“Chi siamo? Siamo pieni di malattie nevrotiche, siamo pieni di autistici, l’autismo è la malattia del secolo”. Queste le parole di grillo, pronunciate di fronte a una platea che si piegava in due dalle risate. Ma Elio non ci ha trovato nulla da ridere. In una lettera scritta sul Fatto Quotidiano e indirizzata proprio a Grillo, scrive:

Nel suo testo, pubblicato sul “Fatto”, Elio ricorda a Grillo che “solo in Lombardia si stima che le famiglie interessate siano centomila”. Poi ammette che “quando ci si accalora per questioni importanti magari si dicono cose un po’ forti. Basta chiedere scusa e se l’interlocutore è intelligente tutto va a posto. Le scuse però non le ho viste”.

E anzi c’è stato chi, come Massimo Fini, ha detto che allora si dovrebbero incazzare anche ciechi e sordi. Il problema, ribatte Elio, è che “quelli dell’autismo non sanno proprio dove andare”. Già, perché si tratta di una malattia per cui le cure offerte sono solo a pagamento nonostante l’incidenza stia “aumentando a ritmi vertiginosi, ormai siamo a 1 su 50″.

Se ti nasce un figlio autistico, parte una specie di orrida caccia al tesoro in cui pochissimi fortunati riescono a trovare persone competenti che A PAGAMENTO iniziano una terapia abilitativa del bambino; gli altri, cioè quasi tutti, continuano a non sapere dove sbattere la testa. E l’incubo, sig. Grillo, L’INCUBO è solo all’inizio; perché quando il bambino cresce e diventa uomo non lo tiene più nessuno, men che meno i genitori ormai anziani. E l’incidenza dei nati autistici sta aumentando a ritmi vertiginosi, ormai siamo a 1 su 50. Significa che se i suoi figli avranno dei figli c’è il 2% di probabilità che saranno autistici, sig. Grillo”.

Elio conclude citando l’intervento social dello stesso Grillo, che assicura di conoscere bene il dramma “di situazioni familiari quasi impossibili da sostenere” promettendo che “continuerò a utilizzare metafore e continuerò a esservi vicino”. La lettera quindi riprende: “Vuole esserci vicino? Ci aiuti a fare applicare la legge. Le leggi italiane in tema di autismo esistono e sono buone, ma non vengono applicate. Chi più di Lei può ottenere questo risultato che per un Paese civile sarebbe normale, ma che in Italia sembra impossibile!”. E chiude con la petizione di Uniti per l’Autismo su change.org: un documento per chiedere che i malati di autismo possano accedere alle terapie necessarie. “Si può fare. Cordialmente”.