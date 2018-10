Bellanova (PD, “Tap: cari Di Maio e Lezzi, sui ristori territoriali il Programma c’è già. Se ne siete capaci, attuatelo”

Agenpress. “Anticipiamo il cinema: adesso il Ministro Di Maio e la Ministra Lezzi, per non finire di perdere la faccia, dichiareranno chissà quale fatica sovrumana per strappare ristori a favore delle popolazioni locali. Voglio aiutarli immaginando che anche per Tap Di Maio abbia passato notti insonni a studiare, come è accaduto per Ilva.

Sul tavolo del Ministro esiste già un fascicolo dove sono indicate somme e obiettivi. Precisamente oltre 50milioni di euro in termini di investimenti aggiuntivi finalizzati alla realizzazione di un centro di eccellenza mondiale per la decarbonizzazione con il supporto della Commissione europea e di aziende leader globali nella green economy, interventi per la tutela ambientale e la ricerca sull’emergenza xylella, infrastrutture per la mobilità sostenibile e ciclabilità, formazione d’eccellenza, efficientamento energetico. Esito di un Tavolo da noi voluto negli anni scorsi a Palazzo Chigi con la presenza di più Ministeri (Mise, Ambiente, Coesione sociale), organizzazioni sindacali e datoriali, istituzioni territoriali, e dove si era già definito un programma che abbiamo lasciato in eredità a chi ci è succeduto ma di cui si è perduta traccia e memoria.

A Di Maio e alla Ministra Lezzi dico due cose: non perdete tempo alla ricerca di patetici escamotage e proseguite, se ne siete capaci, nel lavoro di quel Tavolo. Così anche il Presidente Conte, dopo aver garantito su Tap nel mondo, può rendersi utile al territorio.

E quando ritirerete fuori quel programma non millantate meriti non vostri. E’ un film che abbiamo già visto su Ilva, a proposito di “migliorìe ambientali” già nero su bianco da mesi, e – proprio ieri – su Whirlpool.

Dico poi un’altra cosa: non è vero che Tap non si poteva bloccare. E’ vero il contrario: si poteva. Anche assumendo la responsabilità di fare fronte alle penali. Perché se una forza politica stringe un patto con gli elettori vuol dire che quella forza, se è fatta di persone serie e non di quaraquaquà, ha già stimato il costo delle promesse e sa di poterle mantenere.

Oltretutto i 5Stelle sapevano già, per essere stati in Parlamento per cinque anni e potendo avere accesso a tutti gli atti, cosa contenevano i fascicoli e di quale natura fossero gli accordi ratificati in sede internazionale. La sapevano i deputati Luigi Di Maio e Barbara Lezzi, e anche tutti gli altri. Valeva per Ilva e vale anche per Tap.

Rilevo infine una significativa contraddizione: pur annunciando a ogni piè sospinto di voler spiegare alle popolazioni locali le loro ragioni, tentando con ogni mezzo di tenerle buone e di scaricare su altri responsabilità proprie, i Ministri 5Stelle sono di fatto scomparsi dal territorio salentino e pugliese.

Di Maio non è mai venuto a Taranto e men che meno nel Salento. Così Barbara Lezzi. Li invito a discutere pubblicamente, misurandoci nel merito. Anche a Melendugno, dove spesso i 5Stelle hanno dato magnifica prova di sé in comizi ai limiti dell’invettiva.

Significherebbe rendere conto: il sale della democrazia”.