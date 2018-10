Da Milano ripartono gli “aperiviaggi” Voucher

Appuntamento il 30 ottobre alle ore 20,00 al Cost

Agenpress. Martedi’ 30 Ottobre, a partire dalle ore 20.00, presso la meravigliosa location “Cost”, sita in Milano, in Via Tito Speri, il mondo del turismo sarà al centro dei grandi appuntamenti culturali della città meneghina, grazie all’idea dell’imprenditrice Anna Di Maria titolare di “Progetto Viaggi & Marketing , del produttore e conduttore televisivo Paky Arcella e del Dottor Massimo Mazza operatore di rilevanza nel settore del turismo.

Ritorna, quindi, l’appuntamento che si ripeterà sempre al Cost, ogni quindici giorni che avrà l’obiettivo di offrire spunti ed occasioni d’incontro tra operatori turistici ed appassionati di viaggi e turismo.

In occasione dell’imminente stagione televisiva del programma, interverranno, durante la serata, vari ospiti di spicco del mondo del turismo: si parlerà delle destinazioni in club e paesi con autorità‘ varie e dell’ambizioso progetto “Voucher” che avrà lo scopo di valorizzare a 360° le varie forme di turismo: enogastronomico, culturale, religioso, benessere, artistico, sportivo, business travel ed altro.

Durante la serata vi sarà la presenza della responsabile dell’Ente del Turismo della Repubblica Domenicana per l’Italia, Neyda A. Garcia, dei Cavalieri di Malta e della rivista interattiva animata dalla realtà aumentata “Effetto Benessere”.

Inoltre, ci sarà il coinvolgimento del mondo della Danza con la presenza di Alina Quintana, titolare delle scuole di danza classica AQS, nonché autrice del libro “Danza classica no under 40”, che sta riscuotendo un grande successo.

Saranno illustrate le meravigliose località‘ turistiche e aggiornamenti dalla presenza di Voucher al TTG di Rimini. Da menzionare anche la presenza internazionale della giornalista Nadia Lahhan. Non mancheranno illustri personaggi che interverranno all’evento tra i quali il direttore del Consorzio Lodi Export dott. Fabio Milella per l’esportazione del Made in Italy.

Ad impreziosire la serata, ci sarà l’intervento dell’artista Internazionale Ronnie Jones , tra le voci più conosciute nel panorama della musica mondiale. Saranno presenti le telecamere del programma televisivo “VOUCHER ” che sarà trasmesso su Canale Italia , canale 84 del digitale terrestre nazionale, su TeleMilano/TeleMilano Streaming e su tante altre emittenti televisive, sia digitali terrestri, sia satellitari.