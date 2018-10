Davide Bordoni (Forza Italia): Roma, cittadini esasperati, stato di cose diventato intollerabile

Agenpress. Migliaia di romani si sono radunati oggi in piazza del Campidoglio per protestare giustamente contro uno stato di cose diventato intollerabile. I romani tengono alla loro città e vederla degradare in tal modo provoca indignazione. Probabilmente molti di loro quando hanno votato questa amministrazione non si sono resi conto di quello a cui andavano incontro.

La sporcizia, le buche, il verde abbandonato, i servizi pubblici che non funzionano. E ci fermiamo all’essenziale. Si può sempre cambiare e credo che Roma meriti di meglio anche perché peggio è difficile. Nella manifestazione pacifica di oggi un cartello fra i tanti che dice tutto “Raggi una buca vi inghiottirà”.

Così in una nota Davide Bordoni (FI).