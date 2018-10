Desirée. Stordita con alcool e droga, stuprata e poi “acqua e zucchero mentre moriva”

Agenpress – “L’hanno stuprata e uccisa per diverdimento e con crudeltà dopo averla imbottita di droghe e tranquillanti al culmine di un gioco sadico, perverso, letale”. Le parole del procuratore aggiunto Maria Monteleone e del pm Stefano Piazza lasciano poco spazio ad interpretazioni. Quello che emerge dal loro racconto è il quadro di un calvario che è durato ben 12 ore prima dell’appuntamento con la morte.

“Le hanno dato del vino con il metadone”, ricorda un testimone. Passa ancora qualche ora tra dosi di crack e altra eroina, nel primo pomeriggio Desirèe appare come in trance.

Nel decreto di fermo scrivono che Desirée sarebbe stata “prima drogata e poi sottoposta a ripetuti rapporti sessuali non consenzienti”, come provato anche da “varie lesioni riscontrate sul corpo e sulle parti intime”. Dodici ore di agonia che l’avrebbero portata alla morte. Gli indagati avrebbero “anche impedito il soccorso della ragazza ad altre persone presenti cagionandone così la morte”. Per i pm le modalità del delitto sono “efferate”. La misura cautelare viene chiesta anche perché “è concreto il pericolo di fuga considerato che si tratta di cittadini stranieri irregolarmente presenti sul territorio dello Stato”. D’altronde, sottolineano sempre i magistrati, i fermati si erano allontanati “facendo perdere immediatamente le proprie tracce”.

Come riporta Il Messaggero, Desirée stava morendo e i suoi aguzzini hanno tentato di salvarle la vita, facendoli bere “acqua e zucchero, poi quando hanno visto che stava diventando cianotica la hanno messa su un divano, dopodiché moriva”. Il racconto choc fatto da una delle persone presenti all’interno dello stabile abbandonato di vai dei Lucani, a San Lorenzo, è riportato nel decreto con cui la procura di Roma ha disposto il fermo di tre immigrati, accusati di omicidio e violenza sessuale di gruppo.

“Desirèe è stata violentata per divertimento da quattro adulti dopo avere assunto eroina”. Ha fatto i nomi di due di loro: “Pako e Ibrahim”. Pako è Mamadou Ghara, 27 anni, il primo a essere fermato, tre giorni fa. Agli agenti che lo ammanettavano avrebbe fatto alcune parziali ammissioni.

“Conoscevo Desirée, avevamo una storia, mi aveva detto di essere più grande, di avere 22 anni”. E ancora: “Sì, abbiamo avuto un rapporto sessuale, ma non l’ho stuprata. Quando sono andato via era ancora viva”. Le stesse parole le potrebbe ripetere nel corso dell’interrogatorio di garanzia davanti al gip, questa mattina, se non deciderà di avvalersi della facoltà di non rispondere.

È accusato di avere drogato, violentato e lasciato agonizzante nello stabile diroccato di via dei Lucani, a San Lorenzo, Desirée Mariottini, la sedicenne di Cisterna di Latina trovata morta nella notte tra giovedì e venerdì della scorsa settimana. Anche un altro degli stranieri accusato degli stessi reati, avrebbe ammesso. “Siamo stati insieme, ma nessuna violenza”. Pure per lui e per il terzo uomo fermato nella Capitale due giorni fa oggi è il giorno dell’interrogatorio di garanzia. Il procuratore aggiunto Maria Monteleone e il pm Stefano Pizza, però, non hanno dubbi: il branco – il quarto componente è stato arrestato ieri – ha “bombardato” di droga e tranquillanti la sedicenne, per renderla incosciente e incapace di difendersi. Per poi violentarla in gruppo.