Di Maio. Non ho litigato con Draghi. Espresso un parere. Non usciamo dall’euro

Agenpress – “Io non ho litigato con Draghi. Ho solo espresso un parere, come lui esprime i suoi. E credo che questo sia un Paese libero in cui tutti possiamo esprimere la nostra opinione”. Lo ha detto Luigi Di Maio rispondendo alle domande dei giornalisti, a Paternò, su governo e manovra.

“Come tranquillizzare i mercati? Dicendo che non usciamo dall’euro. Perché tutti si sono convinti, a causa di una narrazione sbagliata che qualcuno ha voluto fare, e non noi del governo, che l’Italia voglia uscire dall’euro e dall’Europa. Noi non soltanto ci stiamo bene, ma tra alcuni mesi si vota per le europee e quindi l’Europa diventa di nuovo quella dei cittadini”, ha detto ancora.

“Io sono sicuro che a livello europeo tutti i cittadini provocheranno una scossa forte, politica, per mandare a casa questa classe dirigente che in questi anni ha tagliato la nostra sanità, le nostre pensioni, il welfare ed i servizi ai Comuni, con il debito pubblico che è perfino aumentato”.

“Sono sei anni che dicono che ci sono fratture all’interno del Movimento 5 Stelle e che mi vogliono fare fuori, ma alla fine queste leggende metropolitane si infrangono sempre contro i fatti e i fatti sono che questo governo va avanti e ha portato già a casa dei provvedimenti importantissimi che erano nel programma del M5se nel contratto di governo”.

“Non soltanto il movimento – ha sottolineato il vicepremier – ma tutto il governo è compatto, e mai come in questo momento, a vedere chi ci accusa e chi ci attacca, viene la voglia di andare avanti”.